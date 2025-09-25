Tredicenne sequestrata e violentata a Brindisi | indagati 2 coetanei

In lacrime ha raccontato tutto ai genitori. Di essersi fidata di due ragazzini che pensava essere suoi amici e soprattutto degli abusi sessuali subiti. Ha soli 13enni la vittima di una presunta violenza sessuale che si è consumata in un comune del Brindisino, pochi giorni fa. Tredicenne lei, 12 e 15, invece, i due adolescenti, coinvolti nell’inchiesta della Procura dei minori di Lecce per violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

