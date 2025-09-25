Tredicenne sequestrata e violentata a Brindisi | indagati 2 coetanei

In lacrime ha raccontato tutto ai genitori. Di essersi fidata di due ragazzini che pensava essere suoi amici e soprattutto degli abusi sessuali subiti. Ha soli 13enni la vittima di una presunta violenza sessuale che si è consumata in un comune del Brindisino, pochi giorni fa. Tredicenne lei, 12 e 15, invece, i due adolescenti, coinvolti nell’inchiesta della Procura dei minori di Lecce per violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tredicenne sequestrata e violentata a Brindisi: indagati 2 coetanei

In questa notizia si parla di: tredicenne - sequestrata

Maxi evasione da 13 milioni, indagato imprenditore triestino: sequestrata casa e collezione di Rolex https://ift.tt/hLJKbTp https://ift.tt/G9CI3Sy - X Vai su X

MASSAFRA: DONNA AGGREDITA E SEQUESTRATA DAL COMPAGNO: ARRESTATO UN 44ENNE. Una brutale aggressione, culminata con un sequestro e l’abbandono in una zona rurale, si è verificata nelle prime ore di sabato 20 settembre a Massafra. I C - facebook.com Vai su Facebook

Tredicenne sequestrata e violentata a Brindisi: indagati 2 coetanei - La violenza si sarebbe consumata in una strada buia del paese dove i due avevano condotto la ragazzina con una scusa ... msn.com scrive