Tre tonni rossi privi di tracciabilità | sequestrati e consegnati allo zoo Safari di Fasano
OTRANTO – Tre grossi esemplari di tonno rosso (della specie pregiata thunnus thynnus) per un peso complessivo di circa 100 chilogrammi sono stati sequestrati all’interno di una pescheria presso un supermercato della costa adriatica, nella zona a nord di Otranto, da parte dei militari della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: tonni - rossi
Un allevamento intensivo di tonni rossi a Battipaglia è stato fermato grazie a una campagna di Greenpeace - Italia che cambia | Italia che cambia - X Vai su X
Se dovete lanciare sui tonni rossi con una canna potente e volete utilizzare un esca abbastanza piccola...... #bonito99special 9,9cm x 53g - facebook.com Vai su Facebook
Fano, sbarco illegale al porto: sequestrati 12 tonni rossi - ha dichiarato la comandante Maria Giovanna Trombetta, Tenente di Vascello della Capitaneria di Porto di Fano - Come scrive ilrestodelcarlino.it
Fano, sbarco illegale al porto: sequestrati 12 tonni rossi privi di tracciabilità - Un'operazione della Guardia Costiera ha portato, nella tarda mattinata di ieri, al sequestro di dodici esemplari di tonno rosso lungo il litorale nord ... Riporta msn.com