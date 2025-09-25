Tre tonni pregiati privi di tracciabilità sequestrati e consegnati allo zoo Safari
BRINDISI - Tre grossi esemplari di tonno rosso, della pregiata specie “thunnus thynnus”, per un peso totale di circa 100 chilogrammi, sono stati prima sequestrata in una pescheria della provincia di Lecce e poi consegnati per il consumo allo zoo Safari di Fasano. L'operazione della guardia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: tonni - pregiati
Pregiati tagli di carne Selezione Enoteca Centrale, messi a maturare in speciali camicie di burro aromatizzate con spezie e erbette bio per un gusto unico e intenso... Enoteca Centrale vi attende da lunedì a sabato dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 17:30 alle 23:0 - facebook.com Vai su Facebook