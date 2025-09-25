Tre visionari e una grande idea: Giulio Di Sabato, pioniere nella distribuzione internazionale della moda, ha fondato Sari Spazio Showroom e presiede Best Showroom; Simone Ruggeri, Ceo di Caremoli & Ruggeri; Mitch Mihic, fondatore di Milk & Roses Fashion, esperto di wholesale, sourcing e strategia globale. Così nasce una nuova dimensione dell’esperienza moda: B-ICONIC debutta nella Milano Fashion Week 2025 con un format innovativo e multisensoriale, dove sfilate, dj set, concerti e performance live si fondono in un unico racconto creativo, pensato per celebrare la nuova generazione di brand e il lifestyle contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre pionieri e il nuovo format che rivoluziona la moda: "Stile, divertimento, etica"