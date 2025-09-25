Tre pionieri e il nuovo format che rivoluziona la moda | Stile divertimento etica

Ilgiorno.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre visionari e una grande idea: Giulio Di Sabato, pioniere nella distribuzione internazionale della moda, ha fondato Sari Spazio Showroom e presiede Best Showroom; Simone Ruggeri, Ceo di Caremoli & Ruggeri; Mitch Mihic, fondatore di Milk & Roses Fashion, esperto di wholesale, sourcing e strategia globale. Così nasce una nuova dimensione dell’esperienza moda: B-ICONIC debutta nella Milano Fashion Week 2025 con un format innovativo e multisensoriale, dove sfilate, dj set, concerti e performance live si fondono in un unico racconto creativo, pensato per celebrare la nuova generazione di brand e il lifestyle contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tre pionieri e il nuovo format che rivoluziona la moda stile divertimento etica

© Ilgiorno.it - Tre pionieri e il nuovo format che rivoluziona la moda: "Stile, divertimento, etica"

In questa notizia si parla di: pionieri - nuovo

Rocca Mare, l'estate 2025 all'insegna di migliaia di presenze: il bilancio del nuovo direttivo dei "Pionieri"

Tre pionieri e il nuovo format che rivoluziona la moda: Stile, divertimento, etica; B-ICONIC: il nuovo codice della moda prende forma a Milano; Pionieri di Youtube Italia: chi sono i 3 più importanti?.

Cerca Video su questo argomento: Tre Pionieri Nuovo Format