Tre nuovi treni Pop in servizio dall' 1 ottobre in Veneto | viaggeranno anche nel Padovano

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Dal prossimo primo ottobre tre nuovi treni Pop entreranno in servizio in Veneto, rafforzando ulteriormente il progetto di rinnovamento del materiale rotabile regionale. Si tratta di convogli di ultima generazione, acquistati, per conto della Regione, da Infrastrutture Venete che garantiranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - treni

Treni, tutte le novità. Stabiliti i nuovi orari, da Firenze a Montecatini prolungati sette viaggi

Roma in fiamme: nuovi incendi tra Fiumicino e ponte Galera, traffico e treni nel caos

Nuovi treni Milano-Genova e Pavia-Alessandria: capolinea differenziati, nuove fermate, frequenza oraria

Tre nuovi treni Pop in servizio dall'1 ottobre in Veneto: viaggeranno anche nel Padovano - Con gli ulteriori arrivi programmati, si raggiungeranno complessivamente i 94 convogli, per un investimento complessivo di circa 833 milioni di euro ... Lo riporta padovaoggi.it

tre nuovi treni popNuovi treni per la metro: inaugurato ad Aversa il primo dei 10 nuovi convogli destinati alla linea Arcobaleno - Questa mattina è stato inaugurato il primo dei dieci nuovi treni destinati alla linea Arcobaleno, la tratta che collega Aversa a Scampia- Lo riporta ilcrivello.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Nuovi Treni Pop