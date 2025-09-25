Tre lavoratori in nero nel cantiere della rete idrica | denunciato il titolare multe per oltre 20mila euro

Assenza delle autorizzazioni comunali e l’impiego di tre lavoratori in nero. E’ quanto scoperto dai carabinieri della stazione di San Prisco, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso di un’ispezione effettuata al cantiere per il rifacimento della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

