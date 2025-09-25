Tre impianti di biometano sorgeranno tra Catania e Messina
Tre impianti di biometano sorgeranno in Sicilia, nelle province di Catania e Messina, nell’ambito di un project financing da 80 milioni di euro perfezionato da Arpinge. Un quarto impianto sarà realizzato in Basilicata, in provincia di Potenza. L’operazione, strutturata da UniCredit in qualità di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: impianti - biometano
Ricoversione energetica, gli impianti di Garlasco e Tromello da biogas a biometano: 40 milioni dal Pnrr
Biometano: tre nuovi impianti in Italia, investimenti per 35 milioni di euro
$Biometano , tre nuovi impianti in Friuli e Lombardia: investimento da 35 milioni per la $transizione $energetica meteoweb.eu/2025/09/biomet… - X Vai su X
Vanni Destro Con i due impianti di Ariano nel Polesine e quello di Taglio di Po nasce il "distretto del #degrado ambientale nel #Delta" indipendentemente dal colore politico dell'amministrazione che li accoglie e sostiene #biometano #ambiente #salutepubblic - facebook.com Vai su Facebook
Codroipo, entro giugno 2026 due nuovi impianti di biometano - Investimento da circa 35 milioni di euro per un risparmio di oltre 15. Scrive rainews.it
Biometano: tre nuovi impianti in Italia, investimenti per 35 milioni di euro - Tre nuove strutture di biometano a Codroipo (Udine) e Livraga (Lodi) contribuiranno agli obiettivi del Pniec con oltre 7,2 milioni di metri cubi annui entro il 2026 ... Secondo today.it