Tre impianti di biometano sorgeranno tra Catania e Messina

Cataniatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre impianti di biometano sorgeranno in Sicilia, nelle province di Catania e Messina, nell’ambito di un project financing da 80 milioni di euro perfezionato da Arpinge. Un quarto impianto sarà realizzato in Basilicata, in provincia di Potenza. L’operazione, strutturata da UniCredit in qualità di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impianti - biometano

Ricoversione energetica, gli impianti di Garlasco e Tromello da biogas a biometano: 40 milioni dal Pnrr

Biometano: tre nuovi impianti in Italia, investimenti per 35 milioni di euro

Codroipo, entro giugno 2026 due nuovi impianti di biometano - Investimento da circa 35 milioni di euro per un risparmio di oltre 15. Scrive rainews.it

tre impianti biometano sorgerannoBiometano: tre nuovi impianti in Italia, investimenti per 35 milioni di euro - Tre nuove strutture di biometano a Codroipo (Udine) e Livraga (Lodi) contribuiranno agli obiettivi del Pniec con oltre 7,2 milioni di metri cubi annui entro il 2026 ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Impianti Biometano Sorgeranno