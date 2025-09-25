Tre guasti all’Onu Trump grida al complotto e chiede un’indagine

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025

Un discorso alle Nazioni Unite che l’inquilino della Casa Bianca sognava impeccabile si è trasformato, a suo dire, in un intrico di guasti sospetti: scala mobile ferma, teleprompter spento, audio assente. Donald Trump, convinto che dietro i tre incidenti vi sia una mano ostile, pretende ora un’inchiesta formale sul Palazzo di Vetro. Tre incidenti in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

