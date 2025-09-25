Tre Ciotole il trailer | dal 9 ottobre al cinema

Dopo l’Anteprima Mondiale al TIFF – Toronto International Film Festival (4-14 settembre 2025) Tre Ciotole, il film diretto dall’acclamata regista spagnola Isabel Coixet (Un Amor, La mia vita senza me, La vita segreta delle parole), con protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano, arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre con Vision Distribution. Il film, scritto da Enrico Audenino e Isabel Coixet, è tratto dall’omonimo libro Tre Ciotole di Michela Murgia, edito in Italia da Mondadori con oltre 200 mila copie vendute. Nel cast anche Silvia D’amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e con Sarita Choudhury. 🔗 Leggi su Cinefilos.it