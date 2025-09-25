film Tre Ciotole: anteprima mondiale e uscita italiana. Il nuovo lungometraggio Tre Ciotole, diretto dalla rinomata regista spagnola Isabel Coixet, ha recentemente debuttato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF). La pellicola, che arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre, si distingue per la sua narrazione intensa e coinvolgente, basata su un romanzo di grande successo. La distribuzione nazionale è affidata a Vision Distribution. informazioni principali sul film Tre Ciotole. origini e produzione. Tre Ciotole è un progetto cinematografico nato da una coproduzione tra Italia e Spagna, realizzato da Cattleya, parte di ITV Studios, insieme a diverse realtà come Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm e altri partner europei. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tre ciotole al cinema dal 9 ottobre: scopri il trailer