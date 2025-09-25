Travolto e ucciso davanti casa Era andato a buttare la spazzatura

Fernando Piselli era uscito di casa per andare a buttare la spazzatura dopo cena. Stava attraversando la strada, via Einaudi che collega San Mariano a Strozzacapponi, quando un'auto lo ha investito. L'uomo, ottanta anni da compiere tra meno di due mesi, a quanto si apprende stava percorrendo l'attraversamento pedonale. Al volante dell'auto che lo ha preso una donna di 42 anni che non avrebbe visto in tempo l'anziano attraversare. Immediatamente è scattato l'allarme che ha permesso di far arrivare sul posto, in brevissimo tempo, il personale del 118 e, quindi, i carabinieri a cui sono state affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

