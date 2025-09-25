Travolta mentre attraversa la strada con il figlio 34enne morta a Fiumicino
Una donna di 34 anni ha perso la vita nella tarda serata di martedì a Fiumicino (Roma), dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversa una strada insieme al figlio di 8 anni, rimasto illeso. La vittima, Simona Bortoletto, è morta sul colpo dopo essere sta
Travolta da un'auto mentre attraversa la strada con il figlio, morta una 35enne - L'incidente a Isola Sacra nella tarda serata di martedì, alla guida un 36enne denunciato per omicidio stradale (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
