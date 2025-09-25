Travolta dal treno il cordoglio per la 25enne morta sui binari | Dolce e gentile
Un minuto di silenzio. Incredulità e un dolore che colpisce tutta la comunità. Questa l'atmosfera che si respirava giovedì pomeriggio nel piazzale dello stadio Morgagni di Forlì. A pochi passi da lì, infatti c'è il ristorante-hamburgheria Serial Burgher dove Giulia Valgimigli, la 25enne morta in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: travolta - treno
Violento nubifragio nel Milanese, morta donna travolta da un albero. Treno colpito da un fulmine: disagi sull’Alta velocità – Foto e Video
“Un boato”, treno colpito da un fulmine: bloccata la Milano-Bologna, muore una donna nel Milanese travolta da un albero
Tragedia in stazione, persona travolta e uccisa dal treno
#Ravenna, morta 25enne travolta da un treno a Pinarella di Cervia - X Vai su X
Correva accanto al fidanzato quando un treno l’ha travolta: Giulia, 25 anni, non ce l’ha fatta. Lui, a pochi passi, è riuscito a scansarsi. Vai su Facebook
Travolta da un treno a Pinarella: la vittima è Giulia Valgimigli, 25enne forlivese residente a Cervia - A distanza di alcune ore emergono con più chiarezza i dettagli della tragedia avvenuta la scorsa notte a Pinarella di Cervia, costata la vita a una ... Secondo ravennanotizie.it
Pinarella di Cervia, ragazza travolta e uccisa da un treno - La 25enne si trovava insieme a un giovane, pare che stessero camminando vicino alla massicciata ferroviaria quando un convoglio l'ha urtata sbattendola contro un ostacolo ... Si legge su rainews.it