Travaglio parla di obiezione di coscienza Ha una coscienza?

“E diamo il benvenuto ai colleghi che, avendole ricevute illegalmente da parlamentari tenuti al segreto, han violato la legge Nordio-Costa pubblicandole, come facciamo noi per obiezione di coscienza ”. Sono, queste di Marco Travaglio sul Fatto, tutte parole su cui possiamo tranquillamente sorvolare senza che la riflessione ne risenta. Ma quasi, non tutte le parole, poiché le ultime sette comunicano una novità da lasciare piacevolmente sorpresi: “.come facciamo noi - ha scritto infatti Travaglio - per obiezione di coscienza”. Cioè: Travaglio avrebbe una coscienza. Meglio ripeterlo: una coscienza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

