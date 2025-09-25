Trasporti al via oggi la decima edizione del Gis 2025

Webmagazine24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Apre i battenti oggi la decima edizione del Gis Expo – Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, l’unico evento italiano e il più grande a livello europeo dedicato al settore, in programma dal 25 al 27 settembre nei padiglioni del Piacenza Expo. Sicurezza, efficienza e sostenibilità sono le parole d’ordine dell’edizione . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasporti - oggi

Russia, morto il ministro dei Trasporti rimosso oggi da Putin: “Si è suicidato”

Russia, suicidato ministro dei Trasporti Roman Starovoit: rimosso oggi da Putin per disagi nel trasporto aereo, si è sparato

Russia, ex ministro Trasporti trovato morto in auto: oggi era stato rimosso da Putin

trasporti via oggi decimaTrasporti, al via oggi la decima edizione del Gis 2025 - Le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali sono in programma dal 25 al 27 settembre nei padiglioni del Piacenza Expo ... adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Via Oggi Decima