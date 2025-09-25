Trasparenza online nella PA | il Garante chiede più attenzione alla privacy

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole ad altri sei modelli standard proposti da Anac per la pubblicazione online delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasparenza - online

Supplenze 150 preferenze GaE e GPS, tutte le novità della piattaforma online, conferme su sostegno e nomine finalizzate al ruolo. Uil Scuola Rua: “Maggiore trasparenza nelle assegnazioni e criteri informatici chiari”

Pa: Garante Privacy, piu' tutele su obblighi di trasparenza on line - Il Garante privacy ha dato parere favorevole ad Anac su altri 6 schemi standard di pubblicazione ... Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Dati sanitari e trasparenza della Pa: Garante sanziona l’Asl Roma 1 - L’Azienda aveva pubblicato in chiaro sul proprio sito web tutti i nominativi e i dati relativi alla salute dei soggetti che avevano fatto richiesta di accesso civico nel 2017 e 2018. Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Trasparenza Online Pa Garante