Trasimeno dal lago riemerge un cadavere
Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre il lago Trasimeno ha restituito il cadavere di un uomo. Secondo quanto ricostruito il corpo senza vita è stato avvistato da un passante nella zona di Borghetto di Tuoro e dall'elicottero in volo e recuperato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Trasimeno. Dreams: in Fiat 500 sulle acque del lago
Controlli al Lago Trasimeno, arrestato ed espulso pusher: raggiungeva i clienti con l'auto a noleggio
Trasimeno, l'allarme di Legambiente: "Lago simbolo della crisi climatica in atto"
Cadavere trovato al Trasimeno, il dolore della mamma di Anton: «Pregate per lui» - È quello notato ieri nella zona di Borghetto di Tuoro da alcuni passanti ma anche dall'elicottero dei vigili ... Come scrive ilmessaggero.it
Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità - Era a pochi chilometri di distanza da dove venerdì erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev, calciatore estone caduto da ... Scrive msn.com