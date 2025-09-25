Trasimeno dal lago riemerge un cadavere

Perugiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre il lago Trasimeno ha restituito il cadavere di un uomo. Secondo quanto ricostruito il corpo senza vita è stato avvistato da un passante nella zona di Borghetto di Tuoro e dall'elicottero in volo e recuperato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasimeno - lago

Trasimeno. Dreams: in Fiat 500 sulle acque del lago

Controlli al Lago Trasimeno, arrestato ed espulso pusher: raggiungeva i clienti con l'auto a noleggio

Trasimeno, l'allarme di Legambiente: "Lago simbolo della crisi climatica in atto"

Cadavere trovato al Trasimeno, il dolore della mamma di Anton: «Pregate per lui» - È quello notato ieri nella zona di Borghetto di Tuoro da alcuni passanti ma anche dall'elicottero dei vigili ... Come scrive ilmessaggero.it

trasimeno lago riemerge cadavereCadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità - Era a pochi chilometri di distanza da dove venerdì erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev, calciatore estone caduto da ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trasimeno Lago Riemerge Cadavere