trasformazione | figure erratiche e superfici vive nella nuova mostra di daniela volpi

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Volpi torna a Milano con la mostra personale “Trasformazione” dedicata alla figura femminile e al suo rapporto con lo spazio circostante. Questa volta, l’attenzione si concentra sulla rappresentazione del corpo nella sua interezza, plasmato in relazione all’ambiente che lo avvolge. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

trasformazione - figure

