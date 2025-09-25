Trasferito il detenuto che aggredì in carcere FIlippo Turetta | durante l’isolamento aveva smesso di mangiare e di bere

Il detenuto di 55 anni che ad agosto aveva aggredito Filippo Turetta è stato trasferito dal carcere di Montorio Veronese alla casa circondariale di Santa Bona a Treviso. L’uomo, condannato per omicidio e tentato omicidio, aveva colpito Turetta spaccandogli un labbro. A seguito dell’aggressione, il detenuto era stato tenuto per 15 giorni in cella di isolamento, ma le autorità hanno poi disposto per lui un ricollocamento, eseguito ieri mattina. L’episodio, reso noto alcune settimane dopo, era stato fermamente condannato anche da Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa da Turetta l’11 novembre 2023. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trasferito - detenuto

Detenuto suicida in carcere, ci aveva provato il giorno prima. Era stato trasferito da poco

Il taorminese detenuto a "Alligator Alcatraz" è stato trasferito, si avvicina il rimpatrio

Detenuto aggredisce quattro agenti, trasferito

Pugno in faccia a Turetta in carcere a Montorio: detenuto 55enne trasferito a Treviso https://telenuovo.it/2025/09/24/colpi-turetta-in-carcere-trasferito-a-treviso-lepisodio-alcune-settimane-fa-a-montorio… - X Vai su X

Il 22enne condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin colpito con un pugno da un altro detenuto. L’aggressore trasferito e sanzionato - facebook.com Vai su Facebook

Turetta aggredito in cella, il detenuto che lo ha colpito è stato trasferito nel carcere di Treviso - Verona, l'uomo di 55 anni che aveva picchiato il giovane è stato portato nella casa circondariale trevigiana. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Aggressione in carcere a Turetta: trasferito a Treviso il detenuto che ha sferrato il pugno - Il detenuto che aveva colpito Filippo Turetta nel carcere di Verona è stato trasferito a Treviso per motivi di sicurezza. Da nordest24.it