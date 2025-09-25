Trapianto tutto ok Polonara un canestro contro la leucemia

Bologna, 25 settembre 2025 - Trapianto tutto ok. E’ lo stesso Achille Polonara a darne notizia sul suo profilo Instagram. Il trapianto di midollo osseo a cui è stato sottoposto il campione di basket, eseguito dall’équipe dell’ospedale Sant’Orsola è perfettamente riuscito. Dopo la diagnosi di  leucemia mieloide del giugno scorso, proprio mentre la sua Virtus era impegnata in semifinale dei playoff scudetto contro Milano, il giocatore, con il conforto della moglie Erika, si è sottoposto a un paio di cicli di chemioterapia ed alla terapie di rito in un centro specialistico di Valencia. La scorsa settimana il ritorno al Sant’Orsola e dopo un nuovo ciclo di chemio sostenuto proprio nel policlinico bolognese, oggi Polonara è stato sottoposto al trapianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

