Trapianto fatto La foto dall’ospedale l’annuncio del campione che lotta con la terribile malattia

«Trapianto fatto. Tutto ok». Il messaggio che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato: l’atleta azzurro ha fatto sapere personalmente che l’intervento al quale doveva sottoporsi per combattere la leucemia mieloide ha avuto esito positivo. Un sospiro di sollievo per i tifosi e per il mondo del basket, che nelle ultime settimane hanno seguito con apprensione l’evolversi della vicenda. Il 33enne ha pubblicato una foto direttamente dal suo letto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per rassicurare i fan: indice e medio alzati in segno di vittoria e lo sguardo determinato di chi non vuole arrendersi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it