Trapianto fatto La foto dall’ospedale l’annuncio del campione che lotta con la terribile malattia
«Trapianto fatto. Tutto ok». Il messaggio che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato: l’atleta azzurro ha fatto sapere personalmente che l’intervento al quale doveva sottoporsi per combattere la leucemia mieloide ha avuto esito positivo. Un sospiro di sollievo per i tifosi e per il mondo del basket, che nelle ultime settimane hanno seguito con apprensione l’evolversi della vicenda. Il 33enne ha pubblicato una foto direttamente dal suo letto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per rassicurare i fan: indice e medio alzati in segno di vittoria e lo sguardo determinato di chi non vuole arrendersi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Bimbo di Gaza salvato con un trapianto di fegato: in Italia grazie al primario Dall'Amico
ASST Nord Milano - Nefrologia e Dialisi: sempre più pazienti pronti al trapianto di rene grazie a un percorso organizzativo innovativo. Nel 2024 eseguiti 17 trapianti di rene per pazienti seguiti dalla Nord Milano, già 12 nel 2025 La Struttura di Nefrologia e Diali - facebook.com Vai su Facebook
Achille Polonara, il messaggio dopo il trapianto: "Tutto ok" - "Trapianto fatto, tutto ok": Achille Polonara ha aggiornato sulle sue condizioni attraverso una storia dal suo profilo Instagram, a seguito del trapianto di midollo a cui si è sottoposto nella ... Secondo sport.sky.it
Polonara, sui social la prima foto dall'ospedale dopo il trapianto di midollo: «Fatto, tutto ok» - Il cestista, affetto da leucemia mieloide acuta, resterà ora in osservazione al Sant'Orsola di Bologna. Da msn.com