Trapianto di midollo per Polonara | l’intervento è riuscito
Il giocatore di pallacanestro Achille Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo nella mattinata di giovedì 25 settembre, nonostante fosse inizialmente in programma per il 24 settembre. L’intervento, come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, è perfettamente riuscito.Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: trapianto - midollo
Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo al Bambin Gesù, assolti i medici, i genitori denunciano i periti per falso
Stanze tecnologiche e cure innovative per i pazienti fragili nel nuovo Centro Trapianto di Midollo Osseo di Verona
Trapianto di midollo osseo di bahar: anticipazioni su cosa succederà in la forza di una donna
Sarà il giorno della svolta. Da cui potrà cominciare a vedere l'uscita dal tunnel della sua malattia. Oggi (24 settembre) Achille Polonara, cestista della nazionale ed ex Virtus Bologna colpito da leucemia, verrà sottoposto a trapianto di midollo nel reparto di ema - facebook.com Vai su Facebook
Achille Polonara pronto al trapianto di midollo: “Non vedo l’ora” tg.la7.it/sport/achille-… - X Vai su X
Achille Polonara, la battaglia contro la leucemia mieloide: la foto dopo il trapianto di midollo - Achille Polonara, il cestita azzurro, si è sottoposto al trapianto di midollo: ecco il messaggio sui social dopo l'intervento. Segnala newsmondo.it
Achille Polonara ha effettuato il trapianto di midollo. Il messaggio ai fan: "Tutto ok l'intervento" - Achille Polonara, cestista della nazionale ed ex Virtus Bologna colpito da leucemia, è stato sottoposto a trapianto di midollo nel reparto di ematologia dell' Ospedale Sant'Orsola di Bologna. Riporta tg.la7.it