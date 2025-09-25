trailer ufficiale di house of dynamite su netflix

anteprima del film “a house of dynamite”: trailer ufficiale e dettagli di produzione. Il panorama delle produzioni cinematografiche in streaming si arricchisce con l’uscita imminente di “A House of Dynamite”, un thriller politico diretto da Kathryn Bigelow. La pellicola, scritta da Noah Oppenheim, affronta il delicato tema di una crisi nucleare scatenata da un missile sconosciuto, mettendo in scena le reazioni del governo statunitense di fronte a una minaccia senza precedenti. uscita e caratteristiche principali del film. Data di uscita: 24 ottobre 2025 Durata: circa 112 minuti Regista: Kathryn Bigelow il trailer ufficiale e la promozione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

