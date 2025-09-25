Tragico incidente funivia precipita nel vuoto | ci sono morti e feriti

Tvzap.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio verso la pace interiore si è trasformato in un incubo sulle montagne dello Sri Lanka. Una cabina della funivia che conduce al monastero di Na Uyana, noto centro di meditazione internazionale, è precipitata nel vuoto nella notte, causando un bilancio pesantissimo: sette morti e diversi feriti gravi. Leggi anche: “Ha superato il limite”. Meloni shock all’Onu, le accuse forti davanti a tutti Leggi anche: “Quello è un jet russo!”. Guerra, l’europa trema: il segnale é stato lanciato I monaci e il ritiro spirituale interrotto. A bordo c’erano tredici monaci buddist i, provenienti da paesi diversi – tra cui India, Russia e Romania – diretti al monastero per partecipare a un ritiro spirituale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

tragico incidente funivia precipita nel vuoto ci sono morti e feriti

© Tvzap.it - Tragico incidente, funivia precipita nel vuoto: ci sono morti e feriti

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Mondo del calcio in lutto: tragico incidente, perde la vita Diogo Jota

tragico incidente funivia precipitaFunivia del Mottarone, i 3 manager dell’impianto patteggiano: nessuno andrà in carcere - Prosciolti i due dirigenti della società costruttrice. ilgiorno.it scrive

Incidente del Mottarone, 3 patteggiamenti e per 2 proscioglimento - Prosciolti i due dirigenti di Leitner (Martin Leitner e Peter Rabanser), patteggiamento a quattro anni e 5 mesi per Gabriele Tadini, il capotecnico che ha confessato di avere materialmente inserito i ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Funivia Precipita