La cabina dondolava silenziosamente nel buio pesto, trasportando i suoi occupanti in un pellegrinaggio notturno verso la quiete del ritiro. Erano tredici anime in cerca di meditazione e pace, ognuna avvolta nei suoi pensieri e nelle sue vesti safran, dirette verso le alture dove sorgeva il monastero. Un misto di lingue e culture – dall’Asia all’Europa – era raccolto in quel piccolo spazio sospeso tra cielo e terra. All’improvviso, il silenzio della notte fu squarciato da un rumore agghiacciante, un suono metallico di cedimento irreparabile. La fune tesa, l’unica loro ancora, si spezzò. In un istante di orrore e caos, la cabina precipitò nel vuoto, schiantandosi al suolo e trasformando la sacra missione in una tragedia improvvisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico incidente, funivia precipita nel vuoto: “Ci sono morti e feriti”. È strage