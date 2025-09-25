Tragedia sul lavoro camion urta una trave che travolge l'autista | l'uomo muore sul colpo
Un camion era impegnato in una manovra all'interno di un capannone industriale a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, quando il mezzo pesante avrebbe colpito una trave che ha travolta la cabina dell'autoarticolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
