Tragedia sfiorata per Stefano De Martino minacciato di essere ucciso | i fatti drammatici
Un momento di paura che difficilmente Stefano De Martino dimenticherà. Il conduttore televisivo, ex ballerino di Amici, ha vissuto un vero e proprio incubo per le strade di Milano, dove è stato vittima di una rapina con tanto di minaccia armata. A raccontare l’episodio è stato il settimanale Oggi, che ha svelato i dettagli della vicenda: un’aggressione improvvisa, orchestrata con un trucco ormai tristemente noto, e una frase agghiacciante che ha fatto tremare l’ex marito di Belen Rodriguez. Dietro il sorriso che De Martino continua a mostrare in TV e sui social, si nasconde un periodo personale tutt’altro che sereno. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: tragedia - sfiorata
Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa
Paura al concerto dell’amatissima cantante: la tragedia sfiorata
Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata
Ancora una tragedia sfiorata questa mattina lungo la strada di contrada Salto di Primavera, a Scordia. Un’auto con a bordo un uomo di Misterbianco è precipitata nel greto del torrente in secca che costeggia la carreggiata. A prestare i primi soccorsi è stato Fra - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sfiorata nel Salento: furgone travolge un bimbo fuori da scuola. Non è grave - News - X Vai su X
Santo Stefano, camion perde container: tragedia sfiorata - Santo Stefano Magra – Tragedia sfiorata a Santo Stefano di Magra: camion perde container, che piomba sul marciapiede. ilsecoloxix.it scrive