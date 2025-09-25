Tragedia sfiorata per Stefano De Martino minacciato di essere ucciso | i fatti drammatici

Un momento di paura che difficilmente Stefano De Martino dimenticherà. Il conduttore televisivo, ex ballerino di Amici, ha vissuto un vero e proprio incubo per le strade di Milano, dove è stato vittima di una rapina con tanto di minaccia armata. A raccontare l’episodio è stato il settimanale Oggi, che ha svelato i dettagli della vicenda: un’aggressione improvvisa, orchestrata con un trucco ormai tristemente noto, e una frase agghiacciante che ha fatto tremare l’ex marito di Belen Rodriguez. Dietro il sorriso che De Martino continua a mostrare in TV e sui social, si nasconde un periodo personale tutt’altro che sereno. 🔗 Leggi su Donnapop.it

