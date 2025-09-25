Tragedia in Inghilterra | Billy Vigar ex Arsenal cade in partita batte la testa e muore a 21 anni
Il giovane, cresciuto nelle giovanili dei Gunners, non ce l'ha fatta: l'incidente sabato scorso con il suo Chichester City, poi il coma farmacologico e un intervento, ma le lesioni erano troppo gravi. Cordoglio del club: "Siamo devastati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
