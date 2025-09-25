Tragedia ferroviaria Giulia muore a soli 25 anni | era insieme al fidanzato

Un dramma sconvolge il Ravennate. Giulia Valgimigli, 25 anni, originaria di Forlì, ha perso la vita nella serata di mercoledì 24 settembre dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia, in zona Malva Sud. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente avvenuto attorno alle 21.30, anche se alcuni elementi della vicenda restano ancora da chiarire. La giovane si trovava insieme a un ragazzo, forse il fidanzato, e i due stavano camminando velocemente, se non addirittura correndo, lungo la massicciata ferroviaria.

Tragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno a 25 anni. Era con un ragazzo sui binari - Incidente nella frazione di Cervia (Ravenna), è successo all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. ilrestodelcarlino.it scrive

Giulia Valgimigli urtata da un treno muore a 25 anni: «Sbalzata contro un ostacolo». Salvo il fidanzato che era con lei - Giulia Valgimigli, una ragazza di 25 anni, è morta nella serata di mercoledì 24 settmente a Pinarella di Cervia (Ravenna). Da msn.com