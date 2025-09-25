Tragedia durante gita scolastica | studentessa 19enne in gravi condizioni dopo volo dal terzo piano

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa di diciannove anni versa in condizioni critiche presso l'ospedale di Careggi dopo essere precipitata dal terrazzo di un albergo a Firenze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

