Tragedia di Chiareggio chiesti tre anni di carcere per il sindaco Petrella

Tre anni di reclusione per il sindaco di Chiesa in Valmalenco Renata Petrella e per l’ex responsabile dell’ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni della Valmalenco Elio Dioli, due anni e sei mesi per gli ex sindaci Miriam Longhini, Cristian Pedrotti e Fabrizio Zanella. Sono queste le richieste di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it