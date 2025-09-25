Tragedia di Chiareggio chiesti tre anni di carcere per il sindaco Petrella
Tre anni di reclusione per il sindaco di Chiesa in Valmalenco Renata Petrella e per l’ex responsabile dell’ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni della Valmalenco Elio Dioli, due anni e sei mesi per gli ex sindaci Miriam Longhini, Cristian Pedrotti e Fabrizio Zanella. Sono queste le richieste di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
