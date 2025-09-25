Tragedia all' Ecopartenope proclamato il lutto cittadino per le 3 vittime

Il Comune di Marcianise ha proclamato il lutto cittadino in onore di Pasquale De Vita, Ciro Minopoli e Antonio Donadeo, le tre vittime dell'esplosione avvenuta nello stabilimento Ecopartenope nella zona industriale di Marcianise lo scorso 19 settembre.E' stato proclamato per la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Tragedia alla Ecopartenope: "Non è fatalità. Strage silenziosa continua"

Tragedia sul lavoro nel Casertano: tre morti nell’esplosione di un silos alla Ecopartenope

Tragedia all'Ecopartenope, Procura apre indagine: "E' omicidio colposo plurimo"

MARCIANISE. Esplosione alla Ecopartenope, il sindaco proclama il lutto cittadino - Inoltre il primo cittadino ha invitato la popolazione a partecipare alla marcia di solidarietà e protesta, prevista per domani martedì 23 settembre alle ore 18:00, per chiedere più controlli e più sic ... Lo riporta casertace.net

Esplosione Ecopartenope Marcianise, i morti sono Ciro Minopoli e Antonio Donadeo e Pasquale Di Vita. Inchiesta per omicidio colposo plurimo - Operai e titolare della Ecopartenope vittime dell'esplosione nell'azienda di trattamento olii esausti a Marcianise ... fanpage.it scrive