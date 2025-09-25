Tragedia all' altezza del passaggio a livello | 25enne travolta e uccisa dal treno in transito

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane vita spezzata lungo i binari. Un tragico incidente la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione. E' una 25enne forlivese la vittima della sciagura avvenuta mercoledì sera, intorno alle 21,30, a Pinarella di Cervia. La ragazza è morta dopo esser stata colpita da un treno in corsa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

