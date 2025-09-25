Tragedia all' altezza del passaggio a livello | 25enne travolta e uccisa dal treno in transito

Una giovane vita spezzata lungo i binari. Un tragico incidente la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione. E' una 25enne forlivese la vittima della sciagura avvenuta mercoledì sera, intorno alle 21,30, a Pinarella di Cervia. La ragazza è morta dopo esser stata colpita da un treno in corsa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Tragedia sui binari a Pinarella di Cervia: morta una ragazza di 25 anni - Una giovane di 25 anni è stata travolta ed uccisa ieri sera attorno alle 21. Secondo ravennanotizie.it

Tragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli, 25enne travolta e uccisa dal treno. Era con un ragazzo sui binari - Incidente a Cervia (Ravenna), è successo all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Si legge su msn.com