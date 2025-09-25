Tragedia a Pinarella di Cervia coppia passeggia sui binari | 25enne investita dal treno e morta sul colpo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Giovane di 25 anni perde la vita dopo l’impatto con un treno. Una ragazza di 25 anni è morta nella serata di mercoledì 24 settembre a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo essere stata travolta da un treno in corsa nella zona di Malva Sud. Le circostanze restano ancora da chiarire, ma le prime ricostruzioni parlano di un incidente. L’incidente poco dopo le 21:30. Intorno alle 21:30, la giovane si trovava vicino ai binari insieme a un ragazzo, probabilmente il fidanzato. I due camminavano velocemente o correvano quando il convoglio l’ha urtata e sbalzata contro un ostacolo fisso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: tragedia - pinarella
La tragedia di Pinarella. L’uomo al volante della ruspa ha fatto appello ai giudici bolognesi: "Dopo un mese dentro scarceratemi"
Tragedia a Pinarella: 25enne travolta e uccisa dal treno
I titoli del telegiornale delle 19,35 in onda su Rai3 e sul canale 811 del digitale terrestre. Turista uccisa dalla ruspa a Pinarella. La Procura chiede il giudizio immediato per Lerry Gnoli. Indagato anche il figlio, titolare dell'azienda. Federico Aldrovandi, ucciso - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sui binari a Pinarella di Cervia: morta una ragazza di 25 anni - Una giovane di 25 anni è stata travolta ed uccisa ieri sera attorno alle 21. Come scrive ravennanotizie.it
Tragedia a Pinarella, ragazza travolta dal treno - Erano circa le ore 20 quando, nei pressi di un passaggio a livello, una ragazza è stata investita dal ... Riporta ravenna24ore.it