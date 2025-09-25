Tragedia a Pinarella | 25enne travolta e uccisa dal treno
Ravenna, 25 settembre 2025 – Cervia, tragedia ieri sera a Pinarella. Poco dopo le 21.30 una ragazza è stata travolta e uccisa da un treno, mentre si trovava nei pressi dei binari. La vittima è una 25enne, originaria di Forlì. La giovane era in compagno di un ragazzo, quando è stata colpita dal convoglio, all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Subito è stato dato l'allarme, sono arrivate le ambulanze del 118, ma per la donna non c'era più niente da fare. Gli uomini della Polfer e i carabinieri hanno svolto i primi rilievi, sentendo anche il compagno della vittima per accertare l'esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
