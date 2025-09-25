Traditi dalla kiss cam al concerto pure il marito di lei Con l' amante
Il triangolo no. Meglio il quadrato. O forse l'esagono. O forse un altro poligono a vostra scelta. Ultime notizie dal caso più «cringe» dell'estate, quello dei due manager sorpresi ad abbracciarsi dalla «kiss cam» al concerto dei Coldplay. Ho visto lui che bacia lei, peccato che a quel concerto pare ci fossero anche il vero lui di lei con l'altra. Piccolo riepilogo: al Gillette Stadium di Foxborough, vicino a Boston (dove l'Italia batté 2-1 la Nigeria con una doppietta di Roberto Baggio ai Mondiali Usa 1994, ma questa è un'altra storia) il 16 lungo scorso durante un concerto dei Coldplay la telecamera che va in cerca di scene romantiche per proiettarle sul maxischermo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
