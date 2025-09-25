tradimento della toga al carcere avvocato arrestato mentre consegnava cellulare a boss

Tradimento della toga nel carcere Pagliarelli di Palermo: un avvocato penalista di Brindisi ha violato il codice deontologico professionale tentando di introdurre un cellulare per conto di un boss della Sacra Corona Unita. Benedetto Romano, 41 anni, è finito in manette dopo essere stato sorpreso dagli agenti della polizia penitenziaria mentre consegnava il dispositivo vietato a Gianluca Lamendola, 36enne pugliese condannato a 20 anni per associazione mafiosa. L’episodio, avvenuto grazie alla tempestiva vigilanza del personale penitenziario, ha immediatamente sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture carcerarie e sui controlli durante le visite legali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

