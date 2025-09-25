Tradimento della toga al carcere avvocato arrestato mentre consegnava cellulare a boss
Tradimento della toga nel carcere Pagliarelli di Palermo: un avvocato penalista di Brindisi ha violato il codice deontologico professionale tentando di introdurre un cellulare per conto di un boss della Sacra Corona Unita. Benedetto Romano, 41 anni, è finito in manette dopo essere stato sorpreso dagli agenti della polizia penitenziaria mentre consegnava il dispositivo vietato a Gianluca Lamendola, 36enne pugliese condannato a 20 anni per associazione mafiosa. L’episodio, avvenuto grazie alla tempestiva vigilanza del personale penitenziario, ha immediatamente sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture carcerarie e sui controlli durante le visite legali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: tradimento - toga
Forum. . Oggi Beatrice Dalia torna a indossare la toga di Forum! - facebook.com Vai su Facebook
Tradimento, anticipazioni 5/9: Selin è in carcere, Tolga è grave, Guzide vuole il divorzio - Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi drammi per i protagonisti della soap turca, con eventi dalle conseguenze tragiche. Lo riporta it.blastingnews.com
Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate/ Selin finisce in carcere: Oltan fa di tutto per farla uscire - Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate in onda su Canale 5: Selin finisce in carcere ma Oltan farà di tutto per farla uscire... Riporta ilsussidiario.net