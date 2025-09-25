Tradimento anticipazioni puntate del 26 settembre su Canale 5 | Güzide affronta Sezai spunta la verità su Kahraman

Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 26 settembre in prima serata, promettono grandi svolte: Güzide affronterà Sezai dopo aver scoperto la scioccante verità su Kahraman. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame Tradimento del 26 settembre: G üzide contro Sezai. La giudice Guzide affronterà Sezai e gli dirà di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman nelle prossime puntate Tradimento. La donna sarà sconvolta da questa verità scioccante sul ragazzo, e non perdonerà il compagno per averle nascosto che Kahraman fosse suo figlio, nato dalla relazione tra lui e Kadriye. 🔗 Leggi su Superguidatv.it