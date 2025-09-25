Tradimento anticipazioni 26 Settembre 2025
Guzide affronta Sezai con uno sguardo carico di tensione: gli rivela di aver scoperto una verità sconvolgente, ovvero che Kadriye è la madre biologica di Kahraman. La notizia scuote profondamente gli equilibri. Intanto, Selin, devastata dalla morte improvvisa di sua sorella, dà in escandescenza nella sua cella: urla, distrugge tutto ciò che trova e viene infine trasferita in una clinica psichiatrica, dove potrà ricevere cure adeguate. Nel frattempo, Kadriye si presenta all’hotel dove alloggia Kahraman, sperando in un incontro chiarificatore. Ma il figlio, ancora scosso dalla rivelazione, la respinge con durezza. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
