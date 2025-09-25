“Tradimento” si avvia alla chiusura definitiva: ecco cosa svelerà Guzide sul figlio biologico e perché Canale?5 trasmetterà le puntate finali entro novembre. Tradimento” sta per dirsi addio, nonostante il clamore riscosso dietro e davanti lo schermo. In Turchia la produzione ha deciso: la seconda stagione sarà anche l’ultima. Nessuna terza annata, malgrado ascolti in costante crescendo. In Italia, Canale 5 ha già fissato entro novembre la messa in onda delle puntate conclusive, capaci di suggellare per sempre le vicende di Guzide e Tarik. L’autunno televisivo si prepara dunque a salutare questa soap che ha fatto breccia nei cuori del pubblico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Tradimento 2, Puntata Finale: Brutto Colpo Per Guzide!