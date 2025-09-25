Tracker – Stagione 3 | Trailer Jensen Ackles e Justin Hartley tornano insieme per un’azione esplosiva
Un nuovo trailer della terza stagione di Tracker rivela che Jensen Ackles si riunirà con Justin Hartley per un’azione esplosiva nel prossimo capitolo del dramma d’azione. La terza stagione di Tracker vedrà Colter Shaw, interpretato da Hartley, continuare a cercare e salvare persone scomparse con la sua squadra. Ciò include casi settimanali insieme a una trama più ampia incentrata su di lui e la sua famiglia. Ora, la CBS ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di Tracker, che anticipa le nuove pericolose missioni di Hartley mentre Ackles torna per un ritorno ricco di azione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
