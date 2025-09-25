Tra Sinner e Cilic non c’è storia | l’azzurro vince nettamente e va al secondo turno a Pechino

Jannik Sinner batte nettamente Marin Cilic e vola al secondo turno dell'ATP 500 di Pechino. Un netto 6-2, 6-2 in circa un'ora e 20 di partita per l'azzurro, che non ha avuto difficoltà contro il croato nel primo match dopo la finale persa agli US Open contro Alcaraz. Adesso sfiderà il francese Terence Atmane, numero 68 del ranking che ha battuto Zhang all'esordio. Due break per set per Sinner, che ha chiuso senza troppi problemi.

