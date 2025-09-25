Tra leggerezza e citazioni colte così sfila l’età dell’innocenza

L'età dell'innocenza sta alla moda come i cavoli stanno alle merende, eppure in molte collezioni viene citato l'immaginario infantile con il suo potente corollario di dolcezza e ingenuità. Per esempio da Fendi Silvia Venturini Fendi parte dagli elastici inseriti negli abiti dei bambini per renderli adjustable come dicono gli inglesi in caso di crescita e arriva a un nuovo tipo di sensualità più romantica e leggera. Le gonne a tubo hanno profondi spacchi laterali chiusi da speciali cerniere dai tiranti in seta, uno dei mille dettagli decorativi della collezione. Poi ci sono i colori saturi e succosi: dal bianco al giallo, dal turchese al bubblegum passando per tutti i toni della terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

