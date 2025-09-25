Tra la disfida di Pontida e quella di La Russa Fontana in trincea

Ilfoglio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sibilla Cumana, travestita da seconda carica dello Stato, ha parlato (al Corriere) augurandosi un anticipo del voto regionale in Lombardia. E così le indiscrezioni, le illazioni, le provocazioni. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

tra la disfida di pontida e quella di la russa fontana in trincea

© Ilfoglio.it - Tra la disfida di Pontida e quella di La Russa. Fontana in trincea

In questa notizia si parla di: disfida - pontida

disfida pontida russa fontanaTra la disfida di Pontida e quella di La Russa. Fontana in trincea - La vannaccizzazione della Lega (maldigerita dalla base) la partita elettorale e la resilienza del partito del territorio ... Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Disfida Pontida Russa Fontana