Tra comizi concerti e treni i tour elettorali al capolinea | ecco dove saranno Acquaroli e Ricci oggi e domani

Corriereadriatico.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA Stanno per scorrere i titoli di coda sulla campagna elettorale per le Regionali. Domenica e lunedì si vota per scegliere il governatore e rinnovare l?assemblea legislativa. Gli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

tra comizi concerti e treni i tour elettorali al capolinea ecco dove saranno acquaroli e ricci oggi e domani

© Corriereadriatico.it - Tra comizi, concerti e treni i tour elettorali al capolinea: ecco dove saranno Acquaroli e Ricci oggi e domani

In questa notizia si parla di: comizi - concerti

Sciopero generale il 1 maggio, chi aderisce in Italia: orari, manifestazioni e settori coinvolti; Musica dal vivo, le regole non consentono di divertirsi ai concerti, e festival importanti non ricevono fondi pubblici.

Cerca Video su questo argomento: Comizi Concerti Treni Tour