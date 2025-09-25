Tra Belpasso e Paternò c' è una strada sbarrata dai rifiuti

La strada provinciale 207, tra Belpasso e Paternò, è invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre. Il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega Ruggero Strano lancia l’allarme inviando una nota al sindaco metropolitano Trantino e al capo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

