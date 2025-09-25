Tra Belpasso e Paternò c' è una strada sbarrata dai rifiuti
La strada provinciale 207, tra Belpasso e Paternò, è invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre. Il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega Ruggero Strano lancia l’allarme inviando una nota al sindaco metropolitano Trantino e al capo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: belpasso - patern
ASP CATANIA: PIÙ PUNTI PRELIEVO PER I CITTADINI L’ASP di Catania potenzia la rete dei punti prelievo: sono in totale 24, con cinque nuove sedi nei Distretti di Acireale (Acicatena, Santa Venerina, Aci Castello e PTA di Acireale) e Paternò (Belpasso), più - facebook.com Vai su Facebook
Belpasso, esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo: c’è un morto - Esplosione improvvisa questa mattina intorno alle 7,30, all'interno della nota fabbrica di fuochi d'artificio di Vaccalluzzo a Belpasso, in provincia di Catania. Si legge su lasicilia.it