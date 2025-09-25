Toyota la Corolla Cross si rinnova nel look e non solo

(Adnkronos) – Arrivata a metà percorso della generazione lanciata nel 2022 la Corolla Cross si aggiorna con un look più dinamico e personale, grazie a un frontale ridisegnato e moderno, ma anche con dotazioni più ricche, un aggiornamento del powertrain e una nuova versione – la GR Sport – che offre un comportamento stradale più . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: toyota - corolla

