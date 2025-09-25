Tottenham per affrontare i possessori del Newcastle dopo entrambe le crociere durante il terzo round
2025-09-24 23:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Tottenham ha navigato nel quarto round della Coppa EFL mentre la squadra di Thomas Frank ha battuto Doncaster Rovers 3-0 in una notte che ha anche visto i possessori del Newcastle United Progress in stile e vince per l’Arsenal e il Manchester City. Spurs non vede l’ora di un pareggio del quarto round con Newcastle a St James ‘Park, dopo che il sorteggio li ha contrastati contro la parte di Eddie Howe in una cravatta appetitosa. Thomas Frank ha apportato sette modifiche alla squadra che ha attirato 2-2 con Brighton e Hove Albion sabato scorso, ma Spurs aveva ancora troppo per la squadra della League One. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: tottenham - affrontare
Thomas Frank si è felice di affrontare il “rischio” del lavoro del Tottenham nonostante la preoccupante storia manageriale
Dopo lo scudetto conquistato nella scorsa stagione, il Napoli parte dalla terza fascia. Questo significa che la squadra non potrà affrontare club come Tottenham, Psv, Ajax, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt e Marsiglia, anch’essi collocati nella ste - facebook.com Vai su Facebook
Premier League: Reijnders si prende subito il City. Vince il Tottenham, pareggia il Newcastle - La nuova stagione del Manchester City parte dal Molineux di Wolverhampton, dove la squadra di Pep Guardiola vuole iniziare subito con il piede giusto. Segnala sportmediaset.mediaset.it