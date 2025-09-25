"E’ possibile che proprio al momento del voto qualche collega avrà la necessità di recarsi in bagno”. La battuta di un consigliere comunale di centrodestra spiega l’atteggiamento che si sta profilando nell’opposizione sul voto per la vendita del Meazza: uscendo dall’aula mancherebbero quei no decisivi per bocciare la delibera e sarebbero così ininfluenti i 6-8 consiglieri di maggioranza che hanno più volte espresso la contrarietà all’operazione San Siro. Va subito detto che i contrasti all’interno della minoranza e degli stessi gruppi sono forti, sino a prima della seduta – che si aprirà questo pomeriggio – sono previsti incontri per raggiungere una linea unitaria: votare in ordine sparso sarebbe un danno politico e avrebbe ripercussioni sul futuro della coalizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Toto Meazza, ecco pronta la conta dei voti del centrodestra