Torrecuso celebra il centenario della morte di Antonio Mellusi il ‘gentil poeta del Sannio’
Tempo di lettura: 4 minuti La Nuova Pro Loco Torricolus Aps, il Comune di Torrecuso e Borghi della Lettura di Torrecuso, annunciano con orgoglio le celebrazioni per il centenario della morte di Antonio Mellusi (1925 – 2025), figura centrale della tradizione letteraria e culturale del Sannio, conosciuto come “il gentil poeta del Sannio”. La ricorrenza in programma sabato 4 ottobre sarà l’occasione per rendere omaggio ad un uomo che con i suoi versi ha saputo raccontare l’anima di una terra, e per rilanciare il valore della poesia come strumento di memoria, identità e dialogo tra generazioni. Il programma della giornata prevede alle ore 17:30 l’omaggio al poeta, giurista e uomo di cultura presso il cimitero di Torrecuso con deposizione di una corona di alloro e alle ore 18:00 la cerimonia di commemorazione presso la Sala Nicchie del Comune di Torrecuso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
